Ausblick: Karooooo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Karooooo wird am 20.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass Karooooo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,98 ZAR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,37 Milliarden ZAR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 65,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 33,37 ZAR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,63 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,43 Milliarden ZAR, gegenüber 249,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at