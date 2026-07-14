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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Karooooo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Karooooo äußert sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten schätzen, dass Karooooo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,69 ZAR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,50 Milliarden ZAR, was einem Umsatz von 69,3 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 38,92 ZAR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,84 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,49 Milliarden ZAR, gegenüber 313,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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