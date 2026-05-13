Ausblick: Karyopharm Therapeutics legt Quartalsergebnis vor

Karyopharm Therapeutics wird sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,417 USD. Das entspräche einem Gewinn von 48,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,770 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Karyopharm Therapeutics nach den Prognosen von 7 Analysten 31,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,311 USD, wohingegen im Vorjahr noch -17,930 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 137,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 146,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at