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WKN DE: A40YLC / ISIN: US48576U2050

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Karyopharm Therapeutics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Karyopharm Therapeutics stellt am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,372 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Karyopharm Therapeutics noch ein Verlust pro Aktie von -4,320 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 32,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 15,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Karyopharm Therapeutics einen Umsatz von 37,9 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,300 USD, gegenüber -17,930 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 133,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 146,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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