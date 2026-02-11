Ausblick: Karyopharm Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Karyopharm Therapeutics lädt am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,994 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 44,61 Prozent erhöht. Damals waren -3,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,93 Prozent auf 35,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -12,224 USD im Vergleich zu -13,950 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 147,1 Millionen USD, gegenüber 145,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at