Karyopharm Therapeutics Aktie
WKN DE: A40YLC / ISIN: US48576U2050
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Karyopharm Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Karyopharm Therapeutics lädt am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,994 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 44,61 Prozent erhöht. Damals waren -3,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,93 Prozent auf 35,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -12,224 USD im Vergleich zu -13,950 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 147,1 Millionen USD, gegenüber 145,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Karyopharm Therapeutics Inc Registered shs
|
11.02.26
|Ausblick: Karyopharm Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Karyopharm Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Karyopharm Therapeutics Inc Registered shs
Aktien in diesem Artikel
|Karyopharm Therapeutics Inc Registered shs
|7,30
|20,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.