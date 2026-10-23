Kasikornbank Aktie

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WKN: 676056 / ISIN: TH0016010R14

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23.10.2026 07:01:06

Ausblick: Kasikornbank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kasikornbank wird am 24.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kasikornbank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,34 THB je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5,35 THB je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 28,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 67,09 Milliarden THB. Dementsprechend gehen die Experten bei Kasikornbank für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 47,84 Milliarden THB aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,68 THB, während im vorherigen Jahr noch 20,63 THB erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 195,13 Milliarden THB umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 261,62 Milliarden THB waren.

Redaktion finanzen.at

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