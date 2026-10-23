Kasikornbank Aktie

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WKN: 878347 / ISIN: TH0016010017

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23.10.2026 07:01:06

Ausblick: Kasikornbank legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kasikornbank präsentiert in der am 24.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,34 THB aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,19 Prozent verringert. Damals waren 5,35 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 47,84 Milliarden THB – das würde einem Abschlag von 28,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 67,09 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,68 THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 20,63 THB einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 195,13 Milliarden THB aus, nachdem im Vorjahr 261,62 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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