Ausblick: Kaspikz JSC (spons GDR) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kaspikz JSC (spons GDR) wird am 02.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1655,31 KZT je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kaspikz JSC (spons GDR) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,28 USD in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1.185,27 Milliarden KZT, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,46 Milliarden USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5769,83 KZT prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 11,67 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3.659,70 Milliarden KZT umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,39 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at