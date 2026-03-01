Kaspi.kz JSC Aktie
WKN DE: A2QD9Y / ISIN: US48581R2058
|
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: Kaspikz JSC (spons GDR) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Kaspikz JSC (spons GDR) wird am 02.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1655,31 KZT je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kaspikz JSC (spons GDR) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,28 USD in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1.185,27 Milliarden KZT, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,46 Milliarden USD erzielt wurde.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5769,83 KZT prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 11,67 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3.659,70 Milliarden KZT umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,39 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kaspi.kz JSC (spons. GDR)
|
07:01
|Ausblick: Kaspikz JSC (spons GDR) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: Kaspikz JSC (spons GDR) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Kaspikz JSC (spons GDR) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Kaspikz JSC (spons GDR) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Kaspi.kz JSC (spons. GDR)
Aktien in diesem Artikel
|Kaspi.kz JSC (spons. GDR)
|59,80
|-0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.