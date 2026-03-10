Katapult Holdings Aktie

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Katapult gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Katapult wird am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Katapult für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,130 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 21,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 76,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 63,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -3,670 USD, gegenüber -5,960 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 294,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 247,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Katapult Holdings Inc Registered Shs

