Katapult Holdings Aktie
WKN DE: A3EQAG / ISIN: US4858592011
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Katapult legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Katapult veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -1,220 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,15 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,630 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 1,68 Prozent auf 73,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Katapult noch 71,9 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -2,400 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,110 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 326,8 Millionen USD, gegenüber 291,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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