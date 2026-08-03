Ausblick: Katapult legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Katapult veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -1,220 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,15 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,630 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 1,68 Prozent auf 73,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Katapult noch 71,9 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -2,400 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,110 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 326,8 Millionen USD, gegenüber 291,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at