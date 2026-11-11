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WKN DE: A3EQAG / ISIN: US4858592011

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Katapult präsentiert Quartalsergebnisse

Katapult veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,370 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Katapult noch -0,940 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Katapult in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 75,3 Millionen USD im Vergleich zu 74,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -2,400 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,110 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 327,5 Millionen USD, gegenüber 291,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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