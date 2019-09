Ausblick: Kaufman et Broad SA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kaufman et Broad SA wird am 30.09.2019 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2019 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,170 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,640 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 0,61 Prozent auf 317,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kaufman et Broad SA noch 319,5 Millionen EUR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,48 EUR je Aktie, gegenüber 3,34 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,51 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 1,56 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at