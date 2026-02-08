Kaveri Seed Company Aktie
Ausblick: Kaveri Seed Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kaveri Seed Company wird sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 2,10 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kaveri Seed Company ein EPS von 2,97 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kaveri Seed Company in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,85 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 1,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 58,35 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 55,10 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 13,03 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 12,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
