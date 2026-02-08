Kaveri Seed Company Aktie

Kaveri Seed Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XCHR / ISIN: INE455I01029

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kaveri Seed Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kaveri Seed Company wird sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 2,10 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kaveri Seed Company ein EPS von 2,97 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kaveri Seed Company in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,43 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,85 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 1,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 58,35 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 55,10 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 13,03 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 12,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

