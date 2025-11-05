Kaveri Seed Company Aktie

Kaveri Seed Company

WKN DE: A1XCHR / ISIN: INE455I01029

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Kaveri Seed Company zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kaveri Seed Company wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 2,00 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,330 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,61 Milliarden INR – ein Plus von 16,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kaveri Seed Company 1,37 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 64,10 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 55,10 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,70 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,02 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Kaveri Seed Company Ltd

