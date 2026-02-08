Kawasaki Heavy Industries Aktie
Ausblick: Kawasaki Heavy Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kawasaki Heavy Industries lädt am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,284 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kawasaki Heavy Industries noch 0,480 USD je Aktie eingenommen.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,43 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kawasaki Heavy Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,79 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,38 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,01 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 13,97 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
