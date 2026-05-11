Ausblick: Kawasaki Heavy Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kawasaki Heavy Industries wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kawasaki Heavy Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,494 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent auf 4,90 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,060 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 14,84 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 13,97 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at