Kawasaki Heavy Industries Aktie

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WKN: A0DPE4 / ISIN: US4863592014

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Kawasaki Heavy Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kawasaki Heavy Industries lädt am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,069 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kawasaki Heavy Industries ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Kawasaki Heavy Industries 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,33 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kawasaki Heavy Industries 3,38 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,425 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,340 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,04 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 15,34 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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