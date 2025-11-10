Kawasaki Heavy Industries Aktie
Ausblick: Kawasaki Heavy Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kawasaki Heavy Industries stellt am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,307 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Kawasaki Heavy Industries nach den Prognosen von 5 Analysten 3,36 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,95 Milliarden USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie, gegenüber 1,38 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 15,54 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 13,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
