Ausblick: Kawasaki Heavy Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kawasaki Heavy Industries lässt sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kawasaki Heavy Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 31,20 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 40,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 52,36 JPY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 7,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 775,68 Milliarden JPY gegenüber 721,96 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 112,36 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 105,09 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2.338,79 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2.129,32 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at