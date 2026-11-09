Ausblick: Kawasaki Heavy Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kawasaki Heavy Industries stellt am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 23,30 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kawasaki Heavy Industries 21,35 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 9,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 555,69 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 507,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 141,70 JPY aus. Im Vorjahr waren 129,41 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 2.572,26 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.311,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net