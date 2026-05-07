Ausblick: Kawasaki Kisen Kaisha öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kawasaki Kisen Kaisha wird am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 25,70 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 36,92 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 246,91 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 1,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kawasaki Kisen Kaisha einen Umsatz von 242,99 Milliarden JPY eingefahren.

12 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 178,55 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 460,11 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1.021,16 Milliarden JPY, gegenüber 1.047,94 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at