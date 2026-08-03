Ausblick: Kawasaki Kisen Kaisha stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kawasaki Kisen Kaisha veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Kawasaki Kisen Kaisha im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 35,42 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 47,40 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 0,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 245,54 Milliarden JPY gegenüber 244,92 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 189,27 JPY, gegenüber 210,42 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 1.037,60 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.018,36 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at