Kawasaki Kisen Kaisha Aktie

Kawasaki Kisen Kaisha für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 862868 / ISIN: JP3223800008

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kawasaki Kisen Kaisha zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kawasaki Kisen Kaisha präsentiert in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Kawasaki Kisen Kaisha für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 46,31 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 154,61 JPY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 5,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 266,94 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Kawasaki Kisen Kaisha für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 250,96 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 171,27 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 460,11 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.009,51 Milliarden JPY, gegenüber 1.047,94 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

Analysen zu Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. 2 229,00 -0,51% Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

