Ausblick: Kayne Anderson BDC, gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kayne Anderson BDC, wird am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,415 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kayne Anderson BDC, ein EPS von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 56,5 Millionen USD gegenüber 57,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,00 Prozent.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,65 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 216,5 Millionen USD, gegenüber 213,7 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at