Ausblick: Kayne Anderson BDC, verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kayne Anderson BDC, lädt am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,404 USD gegenüber 0,310 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,11 Prozent auf 52,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 1,33 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 208,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 235,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at