Kayne Anderson BDC Aktie
WKN DE: A40A8X / ISIN: US48662X1054
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kayne Anderson BDC, verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kayne Anderson BDC, wird am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,398 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kayne Anderson BDC, noch 0,350 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Kayne Anderson BDC, mit einem Umsatz von insgesamt 51,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,48 Prozent verringert.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,63 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 209,3 Millionen USD, gegenüber 235,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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