Kaynes Technology India Aktie
WKN DE: A3D2S4 / ISIN: INE918Z01012
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Kaynes Technology India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kaynes Technology India gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kaynes Technology India im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,47 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 18,12 INR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 51,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,88 Milliarden INR gegenüber 9,84 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 67,49 INR im Vergleich zu 45,82 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 38,72 Milliarden INR, gegenüber 27,22 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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