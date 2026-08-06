Kaynes Technology India Aktie
WKN DE: A3D2S4 / ISIN: INE918Z01012
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kaynes Technology India stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kaynes Technology India wird am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 10,07 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,41 Prozent verringert. Damals waren 11,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,68 Milliarden INR – ein Plus von 28,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kaynes Technology India 6,73 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 68,03 INR, gegenüber 54,85 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 51,24 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,26 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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