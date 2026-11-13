Kaynes Technology India Aktie

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WKN DE: A3D2S4 / ISIN: INE918Z01012

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13.11.2026 07:01:06

Ausblick: Kaynes Technology India stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kaynes Technology India wird am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,88 INR gegenüber 18,56 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,96 Prozent auf 10,42 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Kaynes Technology India noch 9,06 Milliarden INR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 58,26 INR, gegenüber 54,85 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 50,19 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 36,26 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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