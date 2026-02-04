Kaynes Technology India Aktie
WKN DE: A3D2S4 / ISIN: INE918Z01012
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Kaynes Technology India veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kaynes Technology India wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 18,96 INR. Dies würde einem Zuwachs von 82,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kaynes Technology India 10,39 INR je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 41,84 Prozent auf 9,38 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 71,28 INR aus. Im Vorjahr waren 45,82 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 41,44 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 27,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kaynes Technology India Limited Registered Shs
|
04.02.26
|Ausblick: Kaynes Technology India veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Kaynes Technology India veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Kaynes Technology India Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Kaynes Technology India Limited Registered Shs
|3 614,20
|-4,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.