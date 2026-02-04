Kaynes Technology India Aktie

Kaynes Technology India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D2S4 / ISIN: INE918Z01012

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kaynes Technology India veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kaynes Technology India wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 18,96 INR. Dies würde einem Zuwachs von 82,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kaynes Technology India 10,39 INR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 41,84 Prozent auf 9,38 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 71,28 INR aus. Im Vorjahr waren 45,82 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 41,44 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 27,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Kaynes Technology India Limited Registered Shs 3 614,20 -4,41% Kaynes Technology India Limited Registered Shs

