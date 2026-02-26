Ausblick: KB Components Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KB Components Registered präsentiert am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,560 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei KB Components Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 SEK in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 817,9 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei KB Components Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 759,5 Millionen SEK aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,61 SEK im Vergleich zu 1,77 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 2,85 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,72 Milliarden SEK.

