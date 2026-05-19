KB Components AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40XAT / ISIN: SE0022725743
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19.05.2026 07:01:06
Ausblick: KB Components Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
KB Components Registered wird sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,500 SEK aus. Im letzten Jahr hatte KB Components Registered einen Gewinn von 0,800 SEK je Aktie eingefahren.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 719,6 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 6,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 766,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,20 SEK, während im vorherigen Jahr noch 1,65 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,15 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,79 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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