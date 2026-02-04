Ausblick: KB Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

KB Financial lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird KB Financial die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1589,03 KRW aus. Im letzten Jahr hatte KB Financial einen Gewinn von 1712,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll KB Financial 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3.840,43 Milliarden KRW verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 67,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte KB Financial 11.660,64 Milliarden KRW umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15482,34 KRW aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 12880,00 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 17.415,97 Milliarden KRW, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 49.402,44 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at