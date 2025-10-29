Ausblick: KB Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KB Financial Group wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KB Financial Group in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 66,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 9,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,05 USD, gegenüber 9,45 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 12,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 36,23 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at