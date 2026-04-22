Ausblick: KB Financial Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KB Financial Group wird am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 3,31 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,05 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll KB Financial Group nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 3,13 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 64,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,72 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,88 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 10,84 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,55 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 36,17 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at