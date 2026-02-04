Ausblick: KB Financial Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KB Financial Group wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,09 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte KB Financial Group noch 1,23 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,65 Milliarden USD aus – eine Minderung von 68,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KB Financial Group einen Umsatz von 8,35 Milliarden USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,66 USD je Aktie, gegenüber 9,45 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 11,96 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 36,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at