Ausblick: KB Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KB Financial wird am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4943,02 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei KB Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 4429,00 KRW in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4.663,39 Milliarden KRW – das würde einem Abschlag von 63,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 12.658,14 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 17582,76 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15410,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 18.600,53 Milliarden KRW, gegenüber 51.400,76 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at