Ausblick: KB Home präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KB Home wird sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,552 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte KB Home 1,49 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,09 Milliarden USD gegenüber 1,39 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 21,41 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,15 USD im Vergleich zu 6,15 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 5,51 Milliarden USD, gegenüber 6,24 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at