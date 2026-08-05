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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: KBC Groep gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KBC Groep gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 2,74 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,50 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KBC Groep in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 46,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,35 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 6,25 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,80 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,70 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 13,55 Milliarden EUR, gegenüber 24,52 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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