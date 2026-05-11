Ausblick: KBC Groep informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KBC Groep wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,40 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte KBC Groep 1,32 EUR je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 48,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,20 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei KBC Groep für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,22 Milliarden EUR aus.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,71 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,70 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,34 Milliarden EUR, gegenüber 24,52 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at