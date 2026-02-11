Ausblick: KBC Groep stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KBC Groep wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,40 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,73 Prozent verringert. Damals waren 2,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KBC Groep in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 52,13 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,13 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 6,54 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,63 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 8,33 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 12,10 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 27,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

