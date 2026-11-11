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WKN: 854943 / ISIN: BE0003565737

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: KBC Groep stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KBC Groep äußert sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,84 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KBC Groep in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,44 Milliarden EUR im Vergleich zu 6,13 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,82 EUR, gegenüber 8,70 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 13,63 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,52 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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