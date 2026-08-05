Ausblick: KBC Groupe informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KBC Groupe stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,56 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,42 USD je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,83 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 46,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,09 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,61 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,91 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,52 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 27,67 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at