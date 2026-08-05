KBC Groupe Aktie
WKN DE: A1T7HQ / ISIN: US48241F1049
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: KBC Groupe informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
KBC Groupe stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,56 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,42 USD je Aktie erzielt worden waren.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,83 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 46,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,09 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,61 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,91 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,52 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 27,67 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KBC Groupe SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|
05.08.26
|Ausblick: KBC Groupe informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: KBC Groupe informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: KBC Groupe stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: KBC Groupe stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu KBC Groupe SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.