Ausblick: KBC Groupe stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KBC Groupe wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,821 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,690 USD erwirtschaftet worden.

KBC Groupe soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,78 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 42,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,70 USD, gegenüber 4,91 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 15,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,67 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at