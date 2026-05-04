Ausblick: KBR öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KBR präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass KBR im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,880 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 8,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,88 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,06 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,98 USD, gegenüber 3,21 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 8,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,79 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at