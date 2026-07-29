Ausblick: KBR präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KBR wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,896 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 60,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 4,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,87 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,95 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,94 USD aus. Im Vorjahr waren 3,21 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 7,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at