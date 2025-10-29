KBR Aktie

KBR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LEFS / ISIN: US48242W1062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 07:01:06

Ausblick: KBR stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KBR wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,954 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll KBR im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,97 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,34 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,85 USD, gegenüber 2,79 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 8,02 Milliarden USD im Vergleich zu 7,74 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KBR Incmehr Nachrichten