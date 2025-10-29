Ausblick: KBR stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KBR wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,954 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll KBR im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,97 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,34 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,85 USD, gegenüber 2,79 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 8,02 Milliarden USD im Vergleich zu 7,74 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at