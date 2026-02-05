KDDI Aktie
Ausblick: KDDI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
KDDI wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,329 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 10,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD im Vergleich zu 1,11 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 39,75 Milliarden USD, gegenüber 38,82 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
