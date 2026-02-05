KDDI Aktie

KDDI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YGY1 / ISIN: US48667L1061

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: KDDI präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KDDI wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,329 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 10,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 9,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD im Vergleich zu 1,11 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 39,75 Milliarden USD, gegenüber 38,82 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu KDDI CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

Analysen zu KDDI CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh


Aktien in diesem Artikel

KDDI CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh 17,74 0,91% KDDI CORP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

