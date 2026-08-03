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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: KDDL gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KDDL wird am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 17,80 INR je Aktie gegenüber 16,61 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 5,69 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 207,40 INR, wohingegen im Vorjahr noch 71,63 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,32 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,53 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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