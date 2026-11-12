KDDL Aktie
ISIN: INE291D01011
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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: KDDL gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KDDL wird am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 23,20 INR. Im Vorjahresquartal waren 15,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll KDDL mit einem Umsatz von insgesamt 6,62 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 28,02 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 223,20 INR, während im vorherigen Jahr noch 71,63 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,02 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 21,48 Milliarden INR waren.
Redaktion Finanzen.net
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